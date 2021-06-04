Росстат сравнил количество браков и разводов за 30 лет

Россияне вступали в брак в два раза чаще 30 лет назад. Уровень разводов остался сейчас почти на том же уровне. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Росстат.

В 1990 году в стране жители заключили 1 319 928 браков, число разводов составило 559 918. В 2020 году цифры изменились — 770 857 и 564 704 соответственно.

Регионом-лидером по количеству заключенных браков оказалась Москва. В столице в 1990-м кольцами обменялась 84 731 пара, нынешний показатель — 66 545. На втором месте идет Московская область, где в брак вступили 55 005 пар в 1990 году и 45 792 — в 2020-м. Третью строчку получил Санкт-Петербург. За 30 лет число заключаемых браков упало с 51 979 до 40 986.

Кроме того, за три десятка лет изменилась картина рождаемости. В начале 1990-х в России родилось значительно больше детей, чем в нынешнее время. В 1990 году на свет появились 1,9 миллиона младенцев, в 2020-м — 1,4 миллиона.