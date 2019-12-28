Росстат впервые составил демографический прогноз с учетом пенсионной реформы

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — рассказали в Росстате. Коэффициенты демографической нагрузки сильно понизились по сравнению с прогнозом, который составили в 2018 году.

Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько детей и пенсионеров приходится на одну тысячу трудоспособных россиян россиян. граждан трудоспособного возраста. Демографическая нагрузка оказывает серьезное влияние на работающих граждан, которые платят страховые взносы в Пенсионный фонд России и тем самым формируют ее накопительную часть.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о пенсионной реформе еще осенью 2018 года. С 1 января 2020 года пенсионный возраст для граждан страны увеличится на один год. В следующие несколько лет возраст выхода на пенсию будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев. Это завершится в 2028 году.