Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае

Продовольственная инфляция в России в мае в месячном выражении ускорилась до 0,96% с 0,75% в апреле, в годовом выражении — до 7,4% с 6,55% месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Продовольственные товары в России с начала года подорожали на 4,85%.

Цены на продовольствие в мае, без учета плодоовощной продукции, выросли на 0,68% к апрелю (к маю прошлого года — на 7,24%, к декабрю 2020 года — на 3,77%), уточнило РИА «Новости».

На плодоовощную продукцию цены увеличились на 2,94% к апрелю. По сравнению с маем прошлого года рост составил 8,23%, по сравнению с декабрем — 13,08%.

За прошлый месяц непродовольственные товары поднялись в цене на 0,74%. Алкоголь в мае подорожал на 0,34% по сравнению с апрелем.

Куриные яйца в мае наоборот, подешевели на 6,8%. Цена на гречку выросла на 2,7%, подсолнечное масло подорожало на 1,6%, а сахар в преддверии окончания соглашения о стабилизации цен на него — на 0,3%.

Регулирование цен на сахар и подсолнечное масло — это временная мера, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, если бы правительство зафиксировало цены на три года, «тогда наступили бы и дефицит, и очереди — то, что проходили другие страны».