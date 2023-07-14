Общество 14 июля 2023, 23:12 Росстат сообщил о росте рождаемости в стране по итогам мая Росстат: смертность и рождаемость в мае выросли в годовом выражении Jonathan Borba / Unsplash

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По итогам мая в России зафиксировали рост рождаемости в сравнении с маем прошлого года на 1,3%, сообщили в пресс-службе Росстата. По данным аналитиков, естественная убыль населения также превысила прошлогодние показатели.

В мае в России родились 104 534 ребенка, умерли 152 757 россиян, а органы ЗАГС зарегистрировали 45 499 браков и более 61 тысячи разводов. Естественная убыль составила 48 223 человека — это на 9,85% больше, чем в прошлогоднем мае.

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«Рождаемость в мае 2023 года выросла по сравнению с маем 2022 года на 1,3%, смертность — на 3,9%. Младенческая смертность снизилась по сравнению с маем 2022 года на 9,3%», — отметили в ведомстве.

С января по май на свей появились более полумиллиона младенцев, а скончались почти 750 тысяч человек. За пять месяцев россияне сыграли 265 359 свадеб, но расторгли 277 410 браков. Естественная убыль составила 236 728 человек.

Лучше всего ситуация с рождаемостью обстоит в Чечне, Дагестане, Якутии, Бурятии, Ингушетии и других регионах. Проблемными в этом смысле назвали Ленинградскую, Смоленскую, Рязанскую области.