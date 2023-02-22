Общество 22 февраля 2023, 21:27 Названы самые подорожавшие продукты в России с начала года Росстат: с начала года лук подорожал на 62,5%, цены на яблоки поднялись на 6,5% freepik

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Росстат оценил рост цен с начала года и отметил, что больше всего с начала года в России подорожал лук, цена на него выросла на 62,5%. Оценка индекса потребительских цен опубликована на официальном сайте ведомства.

Далее в списке самых подорожавших продуктов расположились огурцы, их стоимость возросла на 54,7%. Цена на помидоры выросла на 37,7%, морковь подорожала на 22,9%. Свеклу россиянам приходится покупать на 14,3% дороже, а капусту на 7,2%, также выросла цена на картофель, с начала года он подорожал на 11,5%.

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Также Росстат оценивает рост цен по неделям. За неделю с 14 по 20 февраля цены на овощи и фрукты выросли на 1,2%, на прошлой неделе рост составил 3,3%. За отчетный период больше всего подорожали лук, помидоры и бананы.

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Автомобилистов предупредили о возможном подорожании бензина к лету 2023 года. Специалисты считают, что повышение цен произойдет на 5–11%, то есть выше прогнозируемой инфляции. К лету бензин марки АИ-92 может подорожать до 50 рублей за литр, АИ-95 — до 55 рублей, дизель — до 60 рублей.