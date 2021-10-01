Минцифры: Росстат сможет получать более 2 млн онлайн-анкет в сутки при переписи населения

Две недели осталось до начала Всероссийской переписи населения. Она стартует 15 октября и впервые состоится в цифровом формате. Какую нагрузку выдержит система? На этот вопрос ответил заместитель министра цифрового развития России Олег Качанов.

Свыше 30 заполненных электронных анкет в секунду и более двух миллионов в сутки сможет получать Росстат через портал «Госуслуги».

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов сообщил про результаты тестирования электронного переписного листа, который будут применять для самостоятельной переписи на госуслугах.

«Большинство оценили эту электронную форму на хорошо и очень хорошо. Однако было получено более 150 замечаний и предложений», — отметил он.

По его словам, большая часть идей связана с подсказками и другими элементами анкеты, которые позволяют ускорить и упростить ее заполнение. Однако сейчас электронная форма переписного листа полностью готова, рассказал заместитель министра.

Качанов сообщил и об итогах нагрузочного тестирования на систему. В сентябре провели два сеанса.

На семи нотах мы обрабатываем нагрузку в 30 заполненных переписных листов в секунду. В сутки способны предать таким образом более двух миллионов переписных листов Олег Качанов.

В целом, по словам Качанова, система выдерживает 150-200 запросов на заполнение анкеты в секунду.

«Рассчитываем повысить мощность и, если будет первый вал обращений, постараемся его выдержать», — подытожил он.

Результаты нагрузочного тестирования портала обсудили на очередном совещании у первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова по вопросам ВПН.