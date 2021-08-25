Росстат: Севастополь и Ленобласть стали регионами с самой интенсивной внутренней миграцией

В прошлом году уровень внутренней миграции в России оказался на максимально низком уровне за девять лет. Тем не менее интенсивная внутренняя миграция в 2020 году была замечена в Севастополе и Ленинградской области. Об этом написал РБК со ссылкой на Росстат.

Росстат перечислил регионы с интенсивной миграцией: Севастополь, Ленинградская область, Калининградская область, Адыгея, Московская область, Краснодарский край и другие.

Всего, по данным ведомства, в прошлом году переехали из одного региона в другой 3,52 миллиона человек. В 2019 году их было 4,04 миллиона.

«В период пандемии перемещения между регионами не могли не снизиться. Люди боялись менять место жительства. Кроме того, были и ограничения на перемещения, введенные региональными властями», — рассказал изданию политолог-регионалист Ростислав Туровский.

Демограф Алексей Ракша уточнил, что снижение числа переезжающих было связано с общим замедлением экономики. По его мнению, все сидели и пережидали это странное время.