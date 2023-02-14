Общество 14 февраля 2023, 16:32 Росстат: россияне стали есть меньше хлеба

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Росстат опубликовал статистику, в который говорится, что в 2019 году на одного человека приходилось в среднем 95,7 килограмма хлеба, а в 2021 году этот показатель составил лишь 90,1 килограмма. Об этом написал «Абзац».

Среди регионов, где по-прежнему употрбеляют в пищу много хлеба, отметились Ингушетия, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Тюменская область.

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Меньше всего хлебобулочных изделий съедают жители Мурманской области, Чукотского автономного округа, Орловской области.

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В российской столице в среднем на одного жителя приходится 74,5 килограмма хлеба за год.

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