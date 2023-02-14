14 февраля 2023, 16:32
Росстат: россияне стали есть меньше хлеба
Росстат опубликовал статистику, в который говорится, что в 2019 году на одного человека приходилось в среднем 95,7 килограмма хлеба, а в 2021 году этот показатель составил лишь 90,1 килограмма. Об этом написал «Абзац».
Среди регионов, где по-прежнему употрбеляют в пищу много хлеба, отметились Ингушетия, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Тюменская область.
Реклама
Меньше всего хлебобулочных изделий съедают жители Мурманской области, Чукотского автономного округа, Орловской области.
Реклама
В российской столице в среднем на одного жителя приходится 74,5 килограмма хлеба за год.
Еда
Питание
Реклама
Реклама