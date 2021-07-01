Росстат рассказал, в каком возрасте россиянки рожают первого ребенка

Росстат опубликовал статистику рождаемости в России за 2020 год. Об этом рассказал RT.

Оказалось, что самый популярный возраст для рождения первого ребенка среди россиянок — 25 лет. Женщины этого возраста родили 39,4 тысячи первенцев.

Второго ребенка женщины чаще всего рожают в 31 год, а третьего и четвертого — в 33 года.

Также отмечается, что самый ранний возраст родов — 12 лет. Таких случаев за 2020 год в России было три.

Эксперты отмечают рост среднего возраста рожениц как в России, так и во всем мире, написала «Парламентская газета». Они считают, что эта тенденция будет продолжаться.