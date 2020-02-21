Росстат рассказал, в каких регионах чаще сокращают сотрудников

Высоким этот показатель оказался также в Самарской области (43,2%), Тамбовской области (42,4%), Карелии (35,7%), а также Северной Осетии (31,2%).

Меньше всего сокращений было в Якутии (0,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (2,6%), а также Волгоградской (4,1%) и Ленинградской (4,3%) областях.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил масштабы сокращений в регионах текущей экономической ситуацией в них.

«Как правило, работодатель старается уволить людей на основе договоренности. То есть по собственному желанию или по расторжению договора на основании согласия сторон. То есть, в основном, сокращения это все-таки вынужденная мера, связанная с ликвидацией организаций, предприятий», — заявил эксперт.

По словам Сафонова, низкие показатели в ряде субъектом не являются маркерами экономического благополучия. Увольнения там могли пройти раньше.