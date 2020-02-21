    21 февраля 2020, 18:00

    Росстат рассказал, в каких регионах чаще сокращают сотрудников

    Ирина Нагайникова

    Регионом России с самыми частыми сокращениями сотрудников оказалась Магаданская область. За третий квартал 2019 года без работы оказались 56,3% имеющих трудовой опыт жителей этого региона старше 15 лет. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    Высоким этот показатель оказался также в Самарской области (43,2%), Тамбовской области (42,4%), Карелии (35,7%), а также Северной Осетии (31,2%).

    Меньше всего сокращений было в Якутии (0,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (2,6%), а также Волгоградской (4,1%) и Ленинградской (4,3%) областях.

    Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил масштабы сокращений в регионах текущей экономической ситуацией в них.

    «Как правило, работодатель старается уволить людей на основе договоренности. То есть по собственному желанию или по расторжению договора на основании согласия сторон. То есть, в основном, сокращения это все-таки вынужденная мера, связанная с ликвидацией организаций, предприятий», — заявил эксперт.

    По словам Сафонова, низкие показатели в ряде субъектом не являются маркерами экономического благополучия. Увольнения там могли пройти раньше.