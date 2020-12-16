Росстат прекратит следить за динамикой цен на ртутные градусники

В ведомстве напомнили, что в 2014 году Россия стала участником Минаматской конвенции по ртути. Начиная с этого года производство изделий, содержащих этот металл в стране прекратилось. Запрещен и экспорт такого рода товаров за пределы России.

В этом году цены на ртутные градусники в статистике Росстата указывались каждые две недели. Этот товар пользуется повышенным спросом среди граждан, поэтому при формирование итоговой статистики эти данные были важны. С 2021 года в мониторинге останутся только электронные термометры.

В ноябре цены на ртутные градусники выросли в среднем на 7,6% в 27 регионах России. В таком же количестве субъектов этот вид термометров подорожал на 8% и более. Самую высокую цену на градусники зафиксировали в в Хакасии, Кабардино-Балкарии, Смоленской и Курской областях, республиках Адыгея и Дагестан. Стоимость ртутного градусника превышала среднюю цену по России более чем в 1,5 раза.