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    16 декабря 2020, 22:28

    Росстат прекратит следить за динамикой цен на ртутные градусники

    Анатолий Минкин

    Динамика цен на ртутные градусники исчезнет из данных Росстата с января 2021 года. Это связано с тем, что выпуск этих медицинских приборов стране прекратился. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстата.
    Росстат прекратит следить за динамикой цен на ртутные градусники

    В ведомстве напомнили, что в 2014 году Россия стала участником Минаматской конвенции по ртути. Начиная с этого года производство изделий, содержащих этот металл в стране прекратилось. Запрещен и экспорт такого рода товаров за пределы России.

    В этом году цены на ртутные градусники в статистике Росстата указывались каждые две недели. Этот товар пользуется повышенным спросом среди граждан, поэтому при формирование итоговой статистики эти данные были важны. С 2021 года в мониторинге останутся только электронные термометры.

    В ноябре цены на ртутные градусники выросли в среднем на 7,6% в 27 регионах России. В таком же количестве субъектов этот вид термометров подорожал на 8% и более. Самую высокую цену на градусники зафиксировали в в Хакасии, Кабардино-Балкарии, Смоленской и Курской областях, республиках Адыгея и Дагестан. Стоимость ртутного градусника превышала среднюю цену по России более чем в 1,5 раза.