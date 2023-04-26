Общество 26 апреля 2023, 22:19 Росстат прекратил публикацию сведений о добыче нефти в России Росстат перестал публиковать статистику по добыче нефти в России РИА «Новости»

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Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России. В сводке от 26 апреля информации о ситуации в промышленности за первый квартал нет. На это обратило внимание РИА «Новости».

В ведомстве ситуацию не прокомментировали. Ранее Росстат каждый месяц размещал данные по добыче нефти с учетом газового конденсата и без.

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Согласно статистическим данным за март, добыча с учетом конденсата по итогам февраля снизилась на 8,5% в месячном выражении, дойдя до 42,1 миллиона тонн. А вот среднесуточная добыча нефти в баррелях выросла на 1,3% (до 11,02 миллиона баррелей).

В первых числах апреля Россия продлила добровольное сокращение количества добываемой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца текущего года. По словам вице-премьера Александра Новака, международный рынок сейчас переживает время непредсказуемости и высокой волатильности. Это связано с банковским кризисом в Европе и США, а также с недальновидными и непредсказуемыми решениями в энергетической политике.