Росстат подсчитал стоимость школьного набора для первоклассника

Стоимость набора вещей и канцтоваров для мальчика-первоклассника в России за год подорожала на 4,1% и составила в среднем около 19,6 тысячи рублей. Набор для девочки-первоклашки стал дороже на 3,9% и составил 24,1 тысячи рублей, сообщил Росстат.

В набор первоклассника входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. Расчеты производятся по итогам июля. В Росстате сравнивают данные с периодом прошлого года. В июле инфляция в годовом выражении составила 6,46%, сообщило РИА «Новости».

В школьный набор одежды для мальчиков входят две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, кроссовки и теплые ботинки. У девочек — два платья и две юбки, три блузки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, колготки, носки и гольфы, летние туфли, кроссовки и зимние ботинки.

Росстат также включал в расчеты по пять штук шариковых ручек и простых карандашей, четыре тетради по 12 листов, фломастеры, альбом, пять учебников и рюкзак.

Самые дорогие предметы в наборе — это ранец и зимние ботинки. Их стоимость составляет более двух тысяч рублей. При этом в ведомстве отметили, что одежда по сравнению с прошлым годом почти не подорожала, зато на 7,6% стали дороже авторучки, на 7% прибавили в цене фломастеры, простые карандаши подорожали на 6%, а цена на тетради увеличилась на 5%.

В среднем по России набор вещей и обуви для мальчика-первоклассника обойдется в 14 724 рубля, для девочки — 19 тысяч 272 рубля. Рюкзак с канцтоварами и учебниками будет стоить 4851 рубль.

Дешевле собрать мальчика в первый класс стоит в Орловской области — цена набора составит 14,9 тысячи рублей, а девочку — в Омской области, там стоимость школьного набора — 19,4 тысячи рублей.

Дороже всего собрать первоклассника в школу в Чукотском автономном округе (26,8 тысячи рублей), а первоклассницу— на Камчатке (33,6 тысячи рублей).