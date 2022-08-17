Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника в 2022 году

Базовый набор школьника в России обойдется родителям первоклассника в 2022 году в 22,3 тысячи рублей. На подготовку девочки придется потратить немного больше — 26,8 тысячи. Такие цифры привел Росстат.

«Базовый набор первоклассника, в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям первоклашки в 22 тысячи 298 рублей 23 копейки, если в первый класс идет мальчик, и в 26 тысяч 838 рублей 47 копеек, если речь идет о девочке», — сообщила Федеральная служба государственной статистики.

В этом году собрать в школу первоклассника стало дороже на 13,91%, по сравнению с июлем 2021 года. Цены на необходимые принадлежности для девочки выросли на 11,25%. Как уточнил Росстат, за год инфляция составила 15,1%.

«Тренд, который статистики фиксируют четвертый год подряд, сохранился — школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом», — отметили в сообщении.

Меньше всего изменились цены на одежду для девочек. Электронные устройства стали дороже на 5-21%. Школьные тетради подорожали за год на 36,49%, а шариковые ручки — на 25,91%. За ранцы родителям теперь приходится платить больше на 9,62%.