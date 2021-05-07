Росстат подсчитал рост цен на продукты в апреле

За апрель 2021 года куриные яйца подорожали в России на 6,8%, гречка — на 2,3%, сахар-песок — на 1,9%. Такие данные привел Росстат.

Подсолнечное масло, несмотря на заморозку цен правительством, стало дороже по сравнению с мартом на 1,35%.

Также за месяц существенно выросли цены на свеклу (20,1%), морковь (9,6%,) капусту (8,5%), картофель (7,2%), репчатый лук (3,5%) и бананы (3%).

Помидоры подешевели на 5,9%, апельсины — на 3,7%, груши — на 2%, огурцы — на 1,6%.

Среди других продуктов подорожали майонез (3%), говяжья печень (2,7%), маргарин (1,8%), баранина (1,7%), свинина, мясо индейки, сосиски, сардельки, рыба, консервы, печенье (на 1-1,3%).

Сметана, пшено, пиво зарубежных торговых марок подешевели на 0,1-0,4%.

По сравнению с апрелем 2020 года хлебобулочные изделия стали дороже на 8%, крупы и бобовые — на 12,5%, макаронные изделия — на 9,8%, курятина — на 15,1%, мороженая рыба — на 11,4%.

Сильнее всего за год выросли в цене подсолнечное масло (27,3%), куриные яйца (31%) и сахар-песок (40,3%).