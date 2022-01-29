Росстат подсчитал число умерших от COVID-19 в 2021 году

В 2021 году коронавирус стал причиной смерти более 390 тысяч россиян. Всего в РФ в прошлом году умерли более 500 тысяч человек, у которых диагностировали COVID-19. Такие данные Росстата привело РИА «Новости».

При подсчете смертей от коронавируса Росстат выделяет четыре группы: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований; случаи, при которых COVID повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых COVID не вызывал осложнений, ставших причиной летального исхода.

Общее число смертей в четырех группах, по данным Росстата, составило 517 795 человек. При этом число умерших, у которых коронавирус стал основной причиной смерти, составило 391 932 случая. В 54 444 случаях коронавирус предполагается в качестве основной причиной смерти. Существенное влияние на основную болезнь COVID-19 оказал у 15 984 человек. 55 435 человек умерли по иным причинам, хотя у них и был диагностирован COVID-19.

В 2020 году от коронавируса умерли 144 691 человек, сообщает Росстат. Это 6,8% от общего числа всех умерших за год.