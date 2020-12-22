Росстат перечислил страны, куда россияне чаще всего уезжают на ПМЖ
Порядка 56,3 тысячи жителей России старше 15 лет за последние пять лет уехали жить за границу. Большая их часть поселилась в странах дальнего зарубежья. Их около 35,3 тысячи человек, пишет сайт NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата за минувший год.
Самой популярной страной для проживания стала Германия. Ее выбрали 13,2 тысячи граждан. На втором месте Казахстан (6,9 тысячи), а на третьем США (5,9 тысячи). Также в пятерку вошли Украина и Азербайджан.
Меньше всего россиян уезжали на ПМЖ в Латвию. Всего 0,1 тысячи наших соотечественников переехали туда. Также в списке Молдавия (0,4 тысячи), Испания, Швейцария и Грузия (0,5 тысячи).