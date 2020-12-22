Росстат перечислил страны, куда россияне чаще всего уезжают на ПМЖ

Самой популярной страной для проживания стала Германия. Ее выбрали 13,2 тысячи граждан. На втором месте Казахстан (6,9 тысячи), а на третьем США (5,9 тысячи). Также в пятерку вошли Украина и Азербайджан.

Меньше всего россиян уезжали на ПМЖ в Латвию. Всего 0,1 тысячи наших соотечественников переехали туда. Также в списке Молдавия (0,4 тысячи), Испания, Швейцария и Грузия (0,5 тысячи).