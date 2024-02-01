Общество 01 февраля 2024, 11:39 Росстат: Пензенская и Смоленская области стали лидерами по числу детей с ожирением

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) перечислила российские регионы, на территории которых проживает самое большое количество детей с ожирением. Данные опубликовал «Ридус».

Лидерами стали Пензенская (20,5%) и Смоленская (19,5%) области. За ними следует Курганская (18,6%). В топ-8 также попали Псковская, Тверская, Липецкая, Тамбовская области и Якутия.

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Согласно результатам всероссийского выборочного наблюдения состояния здоровья населения за 2023 год, избыточную массу тела имеют 30,6% детей в РФ.