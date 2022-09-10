Росстат оценил стоимость зарубежных поездок для россиян в августе | 360°

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Росстат оценил стоимость зарубежных поездок для россиян в августе

Росстат: поездки за рубеж для россиян за август подорожали почти на 4%

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Поездки за границу в августе подорожали на 3,72%, а за год — на 67%. Резко изменилась стоимость туров в ОАЭ — на 12,6%, но подешевели поездки в Азию — на 7,2%, сообщил Росстат.

Однако на фоне подорожания зарубежного туризма снизились цены на путешествия по России. В августе путевки в пансионаты страны стали дешевле на 1,2%, а автобусные туры — на 0,9%.

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Кроме того, в последний месяц лета резко снизились тарифы на перелеты — на 16,6%. РЖД также пересмотрела цены на поездки дальнего следования.

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Ранее сообщалось, что Ростуризм выделит более 5 миллиардов рублей на поддержку внутреннего туризма. Средства получат 48 регионов страны, которые представят свои проекты по развитию рекреационной сферы.

Туризм

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