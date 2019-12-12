Росстат оценил обеспеченность россиян продуктами

43,7% респондентов заявили, что еды у них достаточно, однако они не всегда могут себе позволить то, что хочется. 4,6% россиян еды не хватает, но в целом подавляющее большинство граждан России живет сыто — 95,4% опрошенных Росстатом не испытывают с питанием каких-либо трудностей.

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Согласно исследованию, проблем с питанием в многодетных семьях стало меньше. «Количество многодетных семей, которые не испытывают проблем с доступностью и количеством еды, выросло с 39,8% в 2013 году до 42,5% в 2018 году», — сообщил сайт Федеральной службы госстатистики.

Российские семьи в среднем тратят на еду более трети своих доходов — 34,3%. Больше всего денег на продукты уходит у пенсионеров. Люди на заслуженном отдыхе закупаются продуктами на 40,6% от своего ежемесячного дохода.