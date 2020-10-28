Росстат отметил рост цен на сахар и масло

Сахарный песок прибавил в цене 5% в 23 регионах России. Самый большой рост зафиксировали в Мурманской области и Республике Северная Осетия-Алания — на 10 и 9,5% соответственно. Республика Тыва оказалась единственным субъектом, где сахар подешевел. В цене он потерял 0,3%.

Ценники на подсолнечное масло увеличились на 3% в 24 регионах. Максимальный рост произошел в Дагестане — 9,3%, Карачаево-Черкесии — 8,6% и Псковской области — 8,4%. При этом в Чувашии цена растительного продукта снизилась на 1,8%, в Тверской области — на 0,3%, В Бурятии и Омской области — на 0,2%.

Куриные яйца подорожали за неделю на 3% в 15 регионах. Максимальный рост обнаружили в Орловской области — 5,8%. При этом в Забайкалье и Магадане яйца стали стоить дешевле на 0,8 и 0,6% соответственно.

Среди других продовольственных товаров в цене прибавили гречка — 0,6%, сухие молочные смеси, мягкие конфеты, черный чай и пшеничный хлеб — 0,4%. На 0,3% выросли цены на мясо кур, колбасу, сыр, карамель и ржаной хлеб. Незначительно снизились цены на пшено и цельное стерилизованное молоко.

Среди плодоовощной продукции в цене прибавили свежие огурцы — 5,5%, помидоры — 3,4% и картофель — 0,5%. При этом снизилась стоимость яблок, капусты, моркови и лука.

В общей сложности цены на продовольственные и непродовольственные товары с начала месяца выросли на 0,4%.