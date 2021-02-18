Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Заработные платы россиян с поправкой на инфляцию в 2020 году выросли на 2,5% в годовом выражении. За декабрь рост составил 4,6%.

При этом по сравнению с ноябрем зарплата россиян в декабре выросла на 39,5%, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, в декабре 2020 года — 69 278 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%», — отмечают в Росстате.

Количество безработных, по статистическим данным, в России в январе 2021 года составило около 4,317 миллиона человек, что на 2,6% меньше показателя за декабрь 2020 года. При этом в сравнении с январем 2020 года безработица в РФ увеличилась на 24%.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце составила 5,8%, добавили в Росстате. Ситуация на российском рынке труда постепенно приходит в норму. Число официально зарегистрированных безработных в стране составляет 2,4 миллиона человек.