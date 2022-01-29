Росстат опубликовал данные о смертности россиян в 2021 году

В России в 2021 году естественная убыль населения составила 1,04 миллиона человек. Такие данные привел Росстат, их публикует РИА «Новости».

По подсчетам ведомства, в январе–декабре 2021 года смертность в стране выросла на 15,1% по сравнению с 2020 годом и составила 2,445 миллиона человека (2,124 миллиона годом ранее). Рождаемость снизилась при этом на 2,3%, составив 1,4 миллиона человек (1,43 миллиона в 2020 году).

Что касается естественной убыли населения, то в 2021 году она составила 1,04 миллиона человек, в то время как в 2020 году эта цифра была на уровне 688,7 миллиона человек.

При этом в декабре 2021 года смертность снизилась на 11,4% в годовом выражении. Снижение было зарегистрировано во второй раз за период пандемии. В первый раз снижение фиксировалось в мае 2021 года, тогда оно составило 6,1%.

При этом рождаемость в декабре 2021 года снизилась на 8,8%.

Ранее Росстат подсчитал число умерших от COVID-19 в 2021 году. Коронавирус стал причиной смерти более 390 тысяч россиян. Всего в РФ в прошлом году умерли более 500 тысяч человек, у которых диагностировали COVID-19.