Росстат опроверг информацию о хищении данных волонтеров с сайта Всероссийской переписи населения

Информация о хищении данных волонтеров с сайта Всероссийской переписи населения не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата. Так там прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об утечке данных.

«Росстат считает невозможным хищение каких-либо данных о волонтерах с сайта strana2020.ru так как подбором волонтеров и организацией их деятельности занимается Росмолодежь и Роспатриотцентр. Соответственно, регистрация волонтеров осуществляется на сайте Добро.Ру», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что список переписчиков, которые будут приходить к жителям, формируется территориальными органами Росстата исключительно в офлайновой форме. В пресс-службе Росстата заключили: «базы данных надежно защищены».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на Telegram-канал in4security сообщил, что номера телефонов 68 тысяч волонтеров, которые были зарегистрированы на портале strana2020.ru, выставлены на продажу на популярном даркнет-форуме.

При этом представители strana2020.ru отметили в комментарии изданию, что сайт не проводит набор волонтеров и является «исключительно справочной страницей». В пресс-службе Росстата изданию также сообщили, что ни сайт Росстата, ни сайт strana2000.ru, созданный для проведения информационной работы, не собирают данных о волонтерах.