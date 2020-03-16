Росстат определил, какие регионы России игнорируют службу занятости

По результатам выяснилось, что жители Калужской области реже всего просят помощь в службе занятости. Эксперты зафиксировали всего 3,4% обращений в этом регионе. Вторую строчку заняла Чувашия — 6,6%, а за ней оказались Курская область и Еврейская автономная область — 6,9%. В Псковской области зафиксировали 8,1%.

Чаще всего в службу занятости приходят в Магаданской (69,6%), Тверской (62,9%) и Самарской (61,6%) областях. Небольшое отставание обнаружили в Ханты-Мансийском (58,3%) и Чукотском (58,2%) автономных округах.

Общий показатель обращений по России - 23,5% безработных.

«Они не видят перспектив с двух точек зрения: с точки зрения материальной поддержки и с точки зрения ситуации, касающейся нахождения какой-то реальной вакансии. Это своеобразное отражение ситуации на рынке труда в регионе. Предлагают вакансии с низкой заработной платой либо с неподходящими условиями труда, несоответствием профессии», — уточнил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он отметил пользу социального страхования по безработице. По мнению Сафонова, выплаты должны зависеть от прошлого заработка. Профессор также предложил создать единый реестр вакансий, а соискателей переучивать на вакансии, которые пользуются спросом среди работодателей.