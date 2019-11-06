Росстат обнародовал данные о зарплатах учителей

В исследовании учитывались зарплаты, которые учителя в регионах России получали с января по сентябрь 2019 года. В среднем педагогам платят 40 тысяч рублей в месяц. Зарплата школьного учителя на Чукотке превышает 99 тысяч рублей. Чуть скромнее оплата труда педагогов в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тысячи рублей), Москве (97,2 тысячи), на Сахалине (86,7 тысячи), в Ненецком автономном круге и Магаданской области (79,8 и 78,9 тысячи рублей соответственно).

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Меньше всего платят учителям на Северном Кавказе. Североосетинские педагоги каждый месяц получают меньше 22 тысяч рублей. В диапазоне от 22 до 23 тысяч рублей заработная плата учителей в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане.

Заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова рассказала, что учительская зарплата устанавливается в зависимости от МРОТ, который в регионах существенно отличается.

«Большой разрыв между средними заработными платами в России среди регионов был всегда. Дело не в надбавках, а в некоторых особенностях формирования заработной платы: учителя получают заработную плату из бюджета, и устанавливается она в обязательном порядке от величины МРОТ, которая варьируется в регионах за счет надбавок и коэффициентов», — пояснила эксперт.

Елена Егорова отметила, что заработная плата педагогов должна быть не ниже средней по региону. Это регламентировано указом президента России. По ее мнению, не следует сравнивать зарплаты в северных и центральных регионах, так как в последних менее комфортные условия жизни и более суровый климат. Да и жизнь в районах Крайнего Севера значительно дороже.