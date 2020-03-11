Самая высокая зарплата в 2019 году оказалась у финансистов

Больше всего получали в финансовой и страховой сферах. Люди этих специальностей в 2019 году получали в среднем 102,99 тысячи рублей. Высокая зарплата была и в области добычи полезных ископаемых. Там в месяц можно получать 88,9 тысячи рублей.

Чуть меньше получают в сфере информации и связи — 74,4 тысячи рублей, а занимающиеся научной, технической и профессиональной деятельностью — примерно 72,9 тысячи рублей. Работающие в госуправлениии, соцобеспечении и военной безопасности в среднем ежемесячно получают по 51 тысячи рублей.

Низкие зарплаты в прошлом году получали сотрудники гостиниц и общепитов — по 27,9 тысяч рублей, чуть больше — у занятых в сфере сельского и лесного хозяйства, рыболовства, рыбоводства и охоты (31,6 тысячи рублей).

Небольшой ежемесячный доход получался у работающих в сферах ЖКХ (водоснабжение, водоотведения, сбора и утилизация отходов, ликвидация загрязнений) — 34 тысячи рублей. Занимающиеся административной деятельностью в 2019 году зарабатывали около 34,5 тысячи рублей в месяц, а специалисты по операциям с недвижимым имуществом — 36,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, где чаще всего работают россиянки.