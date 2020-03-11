    11 марта 2020, 07:32

    Самая высокая зарплата в 2019 году оказалась у финансистов

    Наза Салех Захи

    На дворе уже март, но специалисты все еще подводят итоги 2019 года. Росстат рассказал о самых высоких зарплатах в России за прошлый год. С этими данными ознакомился RT.
    Самая высокая зарплата в 2019 году оказалась у финансистов

    Больше всего получали в финансовой и страховой сферах. Люди этих специальностей в 2019 году получали в среднем 102,99 тысячи рублей. Высокая зарплата была и в области добычи полезных ископаемых. Там в месяц можно получать 88,9 тысячи рублей.

    Чуть меньше получают в сфере информации и связи — 74,4 тысячи рублей, а занимающиеся научной, технической и профессиональной деятельностью — примерно 72,9 тысячи рублей. Работающие в госуправлениии, соцобеспечении и военной безопасности в среднем ежемесячно получают по 51 тысячи рублей.

    Низкие зарплаты в прошлом году получали сотрудники гостиниц и общепитов — по 27,9 тысяч рублей, чуть больше — у занятых в сфере сельского и лесного хозяйства, рыболовства, рыбоводства и охоты (31,6 тысячи рублей).

    Небольшой ежемесячный доход получался у работающих в сферах ЖКХ (водоснабжение, водоотведения, сбора и утилизация отходов, ликвидация загрязнений) — 34 тысячи рублей. Занимающиеся административной деятельностью в 2019 году зарабатывали около 34,5 тысячи рублей в месяц, а специалисты по операциям с недвижимым имуществом — 36,4 тысячи рублей.

    Ранее стало известно, где чаще всего работают россиянки.