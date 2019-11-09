Росстат назвал самый «мужской» регион страны

Российские статистики назвали единственный регион России, в котором проживает больше мужчин, чем представительниц прекрасного пола. Это Чукотка.

Впрочем, если верить полученным в результате исследования данным, мужское преобладание даже на Чукотке оказалось минимальным. Здесь живут 5011% мужчин против 49,89% женщин, уточнила «Российская газета».

Также Росстат назвал регионы, где число мужчин и женщин практически одинаково. В гендерном равновесии находятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Чечня и Ханты-Мансийский автономный округ.

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Разрыв более пяти процентных пунктов между мужским и женским населением отмечен в Новгородской области, где проживают 44,88 процента мужчин, а также в Санкт-Петербурге (44,86%), Тульской области (44,83%), Ингушетии (44,74%), Ивановской (44,69%) и Ярославской (44,65 процента) областях.

По словам советника руководителя Росстата Павла Смелова, в России мальчиков рождается больше, чем девочек. Сейчас статистики отмечают, что в России на 1000 мальчиков в возрасте до четырех лет приходится в среднем 945 девочек.