Росстат назвал регионы с самой высокой убылью населения

Наибольшая убыль населения за 2019 год зафиксирована в Омской, Кемеровской и Волгоградской областях, а также в Алтайском крае. Абсолютным лидером стала Саратовская область — за указанный период численность региона сократилась на 19 тысяч человек.

Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

По предварительной оценке численности постоянного населения, которая проводилась за 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год больше всего численность жителей упала в Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи) федеральных округах.

Саратовская область стала абсолютным лидером по убыли населения — за прошлый год число жителей сократилось на 19 тысяч человек. Второе место занимает Омская область — количество населения уменьшилось на 17,6 тысяч. На третьем месте Кемеровская область — минус 16,5 тысяч человек за год. С небольшим отрывом идут Волгоградская область и Алтайский край — в каждом из этих регионов число жителей упало на 15,8 тысяч.

Самый большой прирост населения показала Московская область — за 2019 год численность жителей выросла на 88 тысяч. Вслед за ней идет Москва с увеличением населения на 72,2 тысячи. В Тюменской области прирост жителей оставил 31,8 тысяч человек, а в Краснодарском крае — 29,6 тысяч. Замыкает пятерку лидеров Ленинградская область, где население увеличилось на 28,5 тысяч человек.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец подчеркнул, что некорректно сравнивать регионы по абсолютным показателям рождаемости и смертности. потому что численность населения в крупных и малых городах сильно отличаются. Для правильного понимания демографической динамики нужно рассматривать именно относительные показатели рождаемости, смертности и миграционных потоков исходя из расчета на тысячу жителей региона.

«Могу сказать, что по итогам 2018 года первые места по относительной рождаемости занимали Чеченская Республика, Республики Тыва, Ингушетия, Дагестан, Алтай. А в „хвосте“ списка находились Смоленская и Тульская области, Республика Мордовия, Тамбовская и Ленинградская области», — пояснил он.

Однако самым точным «индикатором качества жизни в регионе, качества социальной политики и состояния региональной медицины» является средняя ожидаемая продолжительность жизни. По данным 2018 года, лидером стала Республика Ингушетия — там этот показатель достигает 82,41 года. Второе место занимает Дагестан (78,69). На третьей позиции расположилась Москва (77,84), вслед за ней с небольшой разницей идут Кабардино-Балкарская республика (76,28 лет) и Карачаево-Черкесская республика (76,09). На последней позиции находится Санкт-Петербург со средней продолжительностью жизни 75,93 года.