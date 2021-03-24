Росстат назвал регионы с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни
Самая высокая среди регионов РФ продолжительность жизни в прошлом году зафиксирована в Ингушетии. Об этом со ссылкой на предварительную статистику Росстата сообщил RT.
Ожидаемая продолжительность жизни — число лет, которые предстояло бы прожить человеку при рождении в 2020 году при условии, что уровень смертности будет оставаться таким же. В Ингушетии этот показатель равен 81,2 года. На втором месте — Дагестан, где уровень составил 76,4 года. Долгая жизнь ждет и москвичей — 76,2 года.
Замыкают пятерку лидеров Карачаево-Черкесия (74,8 года) и Кабардино-Балкария (74,4 года).
А самые низкие показатели — на Чукотке (65,8), в Республике Тыва (66,3), Амурской области (67,4), ЕАО (67,5) и Забайкалье (68,2).
Демограф Алла Иванова отметила факторы, которые не способствуют высокой продолжительности жизни, — это работа в добывающих отраслях и жизнь в сложных природно-климатических условиях.
Но показатели еще могут измениться, учитывая предстоящую в апреле перепись населения.
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