Росстат назвал регионы с худшими и лучшими дорогами в России

По данным Росстата за 2019 год, самые качественные дороги — в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,9%), Ставропольском крае (74,6%), Ингушетии (71,3%) и Краснодарском крае (70,1%).

Отмечается, что меньше всего автодорог, соответствующих нормативным требованиям, находится в Республике Марий Эл. По данным Росстата таковых там только 5,7%. На втором месте антирейтинга Магаданская область, где нормам соответствует только 7,8% дорог. Замыкает тройку Саратовская область с 13,3%.

Хуже всего обстоит ситуация в Калмыкии и Архангельской области.

В среднем по стране нормативным требованиям соответствуют лишь 44,2% автодорог. За последние годы этот показатель почти не менялся.