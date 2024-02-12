Общество 12 февраля 2024, 12:09 Росстат назвал чистый миграционный отток из новых российских регионов Росстат: чистый миграционный отток из новых регионов России — 87,6 тыс. человек РИА «Новости»

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Миграционный отток с января по ноябрь прошлого года из новых российских регионов составил 87,6 тысячи человек. Об этом сообщил РБК со ссылкой на материалы Росстата.

Совокупный прирост за этот же период 2023 года составил 195 тысяч человек. Из них 107,5 тысячи пришлись на миграцию людей за границу.

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Пока статистическая служба не раскрывала официальные данные о ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Росстат публикует информацию без учета новых регионов.

Демограф Игорь Ефремов отметил, что во внутренней миграции отмечен прирост населения. При этом такого показателя, по его словам, не должно быть: внутренняя миграция всегда равна нулю.

«Единственный вывод, который можно сделать из этих данных, — это прирост в миграционном обмене между территорией России в границах начала 2022 года и четырьмя новыми регионами», — подчеркнул эксперт.

Завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Ольга Чудиновских отметила, что нынешний учет мигрантов в новых российских регионах пока не налажен. Также технически сложно учитывать отбытие людей из четырех субъектов. При этом учет прибывших в эти регионы ведется. Чудиновских пояснила, что специалисты пока не установили численность и состав населения новых территорий.