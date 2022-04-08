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    08 апреля 2022, 22:21

    Росстат назвал численность населения страны по итогам осенней переписи

    Росстат: численность населения РФ составила 147 миллионов на 1 октября 2021 года

    Оксана Кириллова

    Численность населения России, по предварительным итогам переписи, составила 147 миллионов человек. Таковы данные на 1 октября 2021 года. Окончательные итоги опубликуют в мае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.

    Росстат назвал численность населения страны по итогам осенней переписи

    Окончательные данные по этому показателю могут лишь незначительно отличаться от предварительных.

    «Сегодня можно назвать предварительную общую численность населения. <…> Здесь будут еще небольшие уточнения, мы завершаем обработку данных. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3%», — подчеркнул Малков.

    Точных сведений по численности населения регионов пока нет, в мае появится и эта информация.

    Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Участвовать в ней можно было как офлайн с помощью переписчика, так и самостоятельно на портале «Госуслуги». Росстат ведет работу по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных.

    По данным предыдущей переписи на 1 октября 2010 года в РФ жили 145,141 миллиона человек (это данные с досчетом населения Крыма).