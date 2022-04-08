Росстат назвал численность населения страны по итогам осенней переписи

Численность населения России, по предварительным итогам переписи, составила 147 миллионов человек. Таковы данные на 1 октября 2021 года. Окончательные итоги опубликуют в мае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.

Окончательные данные по этому показателю могут лишь незначительно отличаться от предварительных.

«Сегодня можно назвать предварительную общую численность населения. <…> Здесь будут еще небольшие уточнения, мы завершаем обработку данных. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3%», — подчеркнул Малков.

Точных сведений по численности населения регионов пока нет, в мае появится и эта информация.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Участвовать в ней можно было как офлайн с помощью переписчика, так и самостоятельно на портале «Госуслуги». Росстат ведет работу по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных.

По данным предыдущей переписи на 1 октября 2010 года в РФ жили 145,141 миллиона человек (это данные с досчетом населения Крыма).