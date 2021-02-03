Росстат: мужчины отдыхают дольше женщин на 40 минут в день

Так свободное время у мужчин составляет в среднем четыре часа 25 минут в день, а у женщин — три часа 42 минуты. Больше всего нерабочего дневного времени у представителей сильного пола из Ингушетии — шесть часов 45 минут. Также много отдыхают в Дагестане (пять часов 53 минуты) и Чечне (пять часов 53 минуты).

При этом прекрасная половина жителей РФ дольше всего предоставлена себе и близким в Северной Осетии (четыре часа 35 минут), Ингушетии (четыре часа 33 минуты) и Карачаево-Черкесии (четыре часа 32 минуты).

Меньше всего времени на развлечения у мужчин в Ямало-Ненецком автономном округе (три часа 41 минута) и у женщин из Хабаровского края (три часа две минуты).

Мужчины в столице отдыхают примерно четыре часа 44 минуты, женщины — четыре часа девять минут в день.