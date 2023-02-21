Общество

21 февраля 2023, 16:34

Росстат: меньше всего людей подключаются к интернету в Республике Марий Эл

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По данным Росстата за 2021 год, меньше всего людей в России подключались к интернету в Респубилке Марий Эл, Новгородской области, Мордовии, Орловской и Ульяновской областях. Об этом написал «Абзац».

Наибольший процент подключений показали следующие регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ (98,5%), Магаданская область (97,3%), Чечня (96,2%), Москва (94,4%) и Ханты-Мансийский автономный округ (94,2%).

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На текущий момент доступ к интернету имеют 84% домашних хозяйств в России, сообщили в ведомстве.

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