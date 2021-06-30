Росстат: картофель с начала года стал стоить вдвое больше

Цены на картофель с начала 2021 года поднялись на 101%. За неделю этот овощ прибавил в цене на 3,4%. Значительно дороже стала морковь и еще несколько видов плодово-овощной продукции.

Анализ потребительских цен представил Росстат, опубликовав данные на своем официальном сайте.

Морковь с 22 по 28 июня подорожала на 7,7%, с начала года ее стоимость выросла на 141, 8%. Капуста за указанный период стала стоить на 80,2% больше (плюс 2,8% за неделю), лук — на 40,1% (плюс 0,6%), куриное мясо — на 15%, баранина — на 12,5%, маргарин — на 11,8%.

Подешевели огурцы (на 34,1% с начала года и на 6,8% — за неделю), помидоры (минус 17,8% и 3,1%), яйца (6,8% и 1,8%) и пшено (2,7% и 0,1%).