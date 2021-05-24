Росстат: долги работодателей перед россиянами достигли 1,5 миллиарда рублей

В России задолженность работодателей перед своими сотрудниками составила около 1,5 миллиарда рублей. Долг на 1 мая снизился на 10%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные о просроченной задолженности предоставила Федеральная служба государственной статистики, они опубликованы на сайте Росстата.

«Суммарная задолженность, по сравнению с 1 апреля, <…> снизилась на 178,1 миллиона рублей (на 10,3%)», — указано в сообщении.

Информацию Росстат получил от организаций, которые не относятся к малому бизнесу.

Из общей сумму невыплаченной зарплаты на 1 мая 345,9 миллиона рублей приходится на образовавшиеся в 2021 году долги. Задолженность за 2020-й составила 346,2 миллиона, за 2019-й и ранее — 860 миллионов.

Больше всего недоплатили работникам обрабатывающих производств — таких 43,5%. Зарплату задолжали 22,4% представителей сферы строительства, 9,2% оказалось среди работников сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовки. Еще 8,2% долгов — за работы по добыче полезных ископаемых, 5,3% — за транспорт, а 2,6% — за деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.