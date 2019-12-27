Росстат: население России сократится на миллионы в ближайшие 16 лет
Соответствующий прогноз дали в Федеральной службе государственной статистики. Данные опубликованы на сайте Росстата.
К началу 2020 года в России будут жить порядка 146 миллионов человек. Спустя 16 лет — в 2036-м — численность населения, предположительно, сократится до 142 миллионов. К этому времени в стране, подсчитали в ведомстве, будет около 67 миллионов мужчин и 75 миллионов женщин.
Таковы показатели по среднему варианту прогноза, обратили внимание в Росстате. Высокий прогноз содержит другие данные. По нему общая численность населения к началу 2036 года достигнет 150,126 миллиона человек.
Если же браться в расчет низкий вариант, то в нем указано на снижение численности на 16 лет до 134,27 миллиона человек.
В ведомстве заметили, что разница в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в 2035 году составит 7,5 года. ОПЖ у мужчин будет равняться 75,18 года, у женщин — 82,69.
С 1,503 до 1,579 вырастет суммарный коэффициент рождаемости за период с 2019 по 2036 годы. В 2025, заметили в Росстате, показатель снизится до 1,415, а на следующий год снова пойдет вверх.
По итогам уходящего года число умерших достигнет 1,79 миллиона человек. В 2035-м их будет 1,69 миллиона.
Уменьшится, заметили в Росстате, доля детей и подростков 15 лет и младше — с 18,7% до 14,2%. Число россиян в возрасте от 16 до 64 лет тоже станет меньше и в процентном соотношении составит 65,1% вместо 65,8%.
Специалисты подчеркнули, что наибольшая численность населения к 2036 году придется на возрастные группы 46-50 и 51-55 лет. В 2019 году это были люди в возрасте 31-35 и 36-40 лет.
В Росстате обратили внимание, что при высоком прогнозе ОПЖ возрастет: если в 2020 году речь идет о 73,53 года, то в 2035-м она достигнет 81,66 года.
Если говорить об ожидаемой продолжительности жизни в низком варианте, то по итогам 2019 года она составит 73,31 года. К концу 2035 года это значение будет равняться 75,4 года.