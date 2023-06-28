28 июня 2023, 13:27
Росстандарт разработает метод контроля производителей меда
В России решили разработать метод, который позволит определить подлинность меда. Соответствующее распоряжение дали Росстандарту, сообщили «Известия».
Рассматривают вариант проведение изотопного анализа. Это один из самых точных и совершенных методов. Как добавили «Дни.ру», с помощью него смогут определить, какие сахара содержатся в меде.
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«Сейчас эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара плюс их источник. Это поможет определять фальсификат», — сообщили в Росстандарте.
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