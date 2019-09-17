Росстандарт рассказал, как выбрать пуховик или теплую куртку

Специалисты Росстандарта заявили, что зимние куртки из синтетических материалов превосходят по многим параметрам одежду из натуральных компонентов. За синтетикой проще ухаживать и комфортнее находиться в такой одежде в мороз на улице.

Как сообщил Znak.com со ссылкой на данные Росстандарта, при выборе зимней куртки необходимо в первую очередь обратить внимание на качество пошива одежды.

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«Покупая пуховик, то есть куртку с натуральным наполнителем, в первую очередь, убедитесь, что наполнитель распределен по блокам-секциям, размер которых — не больше, чем 20×20 см. Прошивка нужна, чтобы наполнитель не сваливался книзу, оголяя верх», — говорится в сообщении Росстандарта.

Также в федеральном агентстве напомнили, что всегда нужно проверять как прострочены швы, пришиты пуговицы, замки-молнии и прочая фурнитура.

Куртка должна быть удлиненной и просторной, чтобы в случае сильных морозов под нее можно было надеть что-нибудь теплое.

Ухаживать за зимней верхней одеждой нужно следующим образом: синтетические куртки можно стирать, замачивать и сдавать в химчистку, тогда как пуховики можно только стирать без замачивания при температуре 40 градусов.

Сушить зимнюю куртку необходимо в развернутом виде подальше от батарей, иначе на лицевой стороне могут появиться разводы, а наполнитель может начать неприятно пахнуть.