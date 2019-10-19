Росстандарт отменит бумажные документы на поверку счетчиков

Порядок поверки счетчиков в России изменится. Бумажные свидетельства отменят, а юридическую силу будут иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Это поможет бороться с мошенниками.

Как рассказал «Российской газете» глава Росстандарта Алексей Абрамов, запись в базе данных станет единственным подтверждением поверки прибора учета.

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«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — приводит издание слова Абрамова.

Руководитель ведомства добавил, что это решение поможет бороться с мошенниками, которые манипулируют сроками поверок и торгуют поддельными свидетельствами.

Новый законопроект об электронной фиксации результатов поверок счетчиков правительство внесло в Государственную думу.

Собеседник издания подчеркнул, что после принятия закона владелец прибора учета будет всегда в курсе, поверен счетчик или нет. Никаких звонков звонков, объявлений и извещений, о срочной поверке или замене счетчика больше быть не может.

Данные поверки приборов учета и сейчас вносятся в реестр, однако пока они имеют лишь справочный характер. Бумажные документы в будущем станут выдавать исключительно по желанию владельца счетчика.