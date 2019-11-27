Росстандарт не нашел суррогат на заправках столичного региона

Заправки в Москве и Московской области проверили на качество топлива. За десять месяцев 2019 года суррогатный продукт, о котором писали СМИ, на АЗС не нашли.

Проверками занимались специалисты Росстандарта. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Что касается Москвы и Московской области, то нарушений по физико-химическим показателям <…> не установлено», — подчеркнули в ведомстве.

Две трети АЗС в России уличили в недоливе топлива Подробнее

Как писала газета «Известия», ссылаясь на данные Минпромторга, на рынке России всего около 15% суррогатного дизельного топлива. Среди автомобильного бензина такого около 3,5%. Кроме того, уверяли СМИ, по итогам проведенных в 2019 году проверок выявлена доля нарушений по физико-химическим показателям топлива на АЗС. Якобы она составила 8,8%.

Ранее в Минпромторге заметили, что две трети от общего числа автозаправок в России недоливают своим клиентам топливо. Объем недолива, полагают эксперты, выше нормы в два-три раза.