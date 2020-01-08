    08 января 2020, 04:50

    Росстандарт изменил порядок поверки счетчиков

    Александра Каширина

    Теперь юридическую силу будет иметь запись о результате поверки бытовых счетчиков и других измерителей, которая будет внесена в реестр Росстандарта. Бумажные документы будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца. Об новом законе написала «Российская газета».
    Росстандарт изменил порядок поверки счетчиков

    Это означает, что после проверки прибора специалистом, результаты вносятся в течение суток в реестр ФГИС «Аршин» — ведомственная система с открытым доступом, в которой владелец измерителя сможет посмотреть результаты счетчика.

    Предполагается, что закон снизит риск обмана, когда россиянам объявляют о внеплановой проверке или замене счетчика, так как владелец сможет ссылаться на данные проверки в реестре. Это также исключит поддельные свидетельства о проверке.

    «Альтернативное „хождение“ бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов», — указал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

    Закон вступит в силу только в конце сентября этого года, так как необходимо доработать соответствующую инфраструктуру и адаптировать к ней потребителей и поставщиков.