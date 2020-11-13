Росстандарт и эксперты организовали «Прямую линию» по качеству топлива в России

Росстандарт и эксперты автомобильной отрасли организовали прямую линию с автомобилистами и общественными организациями. Мероприятие проходит уже во второй раз. Большинство вопросов о контроле качества топлива и точности налива на АЗС. В этих сферах ориентир для отрасли — крупные топливные компании.

«Параметры топлива контролируются с момента его производства на НПЗ до момента доставки, до пистолета при наливе потребителю. Сейчас в компании у нас очень сильно идет процесс цифровой трансформации так называемой, которая затрагивает все аспекты: и планирование, и обработку информации, и в том числе оснащение и обработку данных с измерительных систем по всей цепочке. То есть мы в едином цифровом пространстве видим, что у нас происходит на всей сети», — объяснил Виктор Чуяков, руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторного топлива «Газпром нефти».

Вторая тема для обсуждения — соблюдение стандартов точности при наливе топлива на АЗС. Как показали проверки Росстандарта и общественных организаций, неточностью грешат только частные АЗС или небольшие автозаправочные сети. У крупных же игроков, таких как «Газпром нефть», вопрос соблюдения стандартов точности при наливе на АЗС давно решен.

Умные технологии исключают человеческий фактор и сводят к минимуму последствия от единичных неизбежных технических сбоев. Этой осенью Росстандарт ввел новый ГОСТ на бензоколонки — пока, правда, только рекомендательно — и внес на рассмотрение законопроект о праве ведомства на «контрольные закупки».

«Закон уже был утвержден и с 1 июля следующего года вступит в силу. Я говорю о таком механизме, как контрольная закупка. Когда инспекторы Росстандарта смогут без предупреждения в режиме тайного покупателя на АЗС отбирать образцы топлива для испытаний — это и по качеству касается. А также можно будет проводить, что называется, в полевых условиях выявление фактов недолива топлива», — уточнил Алексей Кулешов, заместитель главы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Итог большой работы — частным заправкам и мелким игрокам рынка придется следить и за качеством, и за уровнем долива топлива. А это не может не радовать.