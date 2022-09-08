Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу западных поставок оружия на Украину | 360°

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Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу западных поставок оружия на Украину

Постпред РФ Небензя: Россия запросила в СБ ООН обсуждения поставок вооружения Украине

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Российская Федерация запросила проведения заседания Совета безопасности ООН по вопросу поставок западного вооружения на Украину. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости».

«Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину», — заявил Небензя.

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Россия запросила в качестве докладчика земестителя генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также «представителей гражданского общества».

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Россия припасла «сюрпризы» на следующее заседание Совбеза ООН, заявил первый заместитель Небензи Дмитрий Полянский. Не стоит «расслабляться и питать иллюзии», что россиян можно застать врасплох, подчеркнул дипломат.

ООН

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