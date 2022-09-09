Общество 09 сентября 2022, 20:29 Поделиться Telegram

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Viber Россия учтет «аморальное бездействие» ЮНЕСКО в ответ на убийство журналистки Дугиной — МИД МИД России пообещал учесть бездействие ЮНЕСКО в ответ на убийство журналистки Дугиной РИА «Новости»

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Россия рассматривает отсутствие реакции секретариата ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной как «грубое нарушение принципа беспристрастности и равноудаленности». Бездействие будет учтено при выстраивании дальнейших отношений, заявили в МИД России.

Несмотря на призывы российской стороны к руководству организации осудить убийство журналистки, секретариат ЮНЕСКО этого так и не сделал, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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«Рассматриваем подобную ситуацию как яркое проявление глубоко предвзятого подхода руководства секретариата ЮНЕСКО к исполнению своих служебных обязанностей, как грубое нарушение им принципа беспристрастности и равноудаленности. <…> Такие действия, а точнее аморальное бездействие, будут обязательно учтены при выстраивании дальнейшей линии в отношении секретариата организации», — сказано в заявлении МИД.

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Журналистка Дарья Дугина погибла в результате теракта 20 августа, ее автомобиль взорвали на шоссе в Подмосковье. ФСБ заявила, что исполнитель — гражданка Украины, за организацией стоит СБУ.

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