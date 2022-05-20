Россию захотели застроить типовыми малоэтажными поселками

Типовые малоэтажные поселки могут появиться в России в ближайшие годы, для этого в стране планируют создать федеральный проектный центр для координации застройки в регионах. Инициативу одобрили в общественном совете при Минстрое и направили на рассмотрение главе ведомства Иреку Файзуллину, сообщили «Известия».

Темпы строительства многоквартирного жилья стремительно снижаются, девелоперы стали замораживать новые проекты из-за сложностей с получением финансирования и увеличением ключевой ставки Центробанка. На этом фоне строительство малоэтажных типовых поселков весьма актуально, стоимость жилья в таких комплексах может быть ниже, считают эксперты.

Малоэтажное жилье остается востребованным, несмотря на снижение покупательской активности. Застройщики считают, что на малоэтажное индустриальное строительство должно распространяться льготное ипотечное кредитование.

Также для развития рынка ИЖС необходимо проработать четкое законодательство и программы господдержки. Проекты планировки должны прорабатываться на государственном уровне, ка и определение территорий под застройку, считают специалисты.