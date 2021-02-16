Россию включили в топ-10 стран по выручке фрилансеров

Россия вошла в десятку стран с наибольшим объемом рынка фриланса. В 2020 году его оборот достиг 41 миллиарда долларов. Спрос на этот вид занятости, по мнению аналитиков, будет только расти.

Исследование внештатной занятости провели специалисты компании PwC, сообщила газета «Известия» со ссылкой на полученные результаты.

В прошлом году оборот глобального рынка фриланса достиг 6,5 триллиона долларов и будет расти дальше. К 2025 году он, предположительно, будет равняться почти 14 триллионам.

Эксперты полагают, что российский сегмент этого вида занятости покажет ежегодный рост на 20%. И если по итогам 2020-го за услуги фрилансеров заплатили 41 миллиард долларов, то через пять лет сумма приблизится к 102 миллиардам.

Четверть российских компаний, заметили в PwC, рассчитывают заместить фрилансерами до 30% работников. Спрос на внештатную занятость вырастет из-за снижения доли трудоспособного населения. Свою роль сыграет и повышение привлекательности работы по запросу. В итоге нанять подходящих людей в штат окажется довольно сложно, а для фрилансеров откроются дополнительные возможности.

Эксперты считают, что если значение этого сегмента в РФ существенно вырастет, нельзя исключать пересмотра его системы налогообложения.