Россию включили в топ-10 самых пьющих стран мира

Эксперты составили рейтинг стран, где потребление алкоголя на душу населения оказалось наиболее высоким. Одним из таких государств стала Россия, занявшая седьмое место.

На первом месте списка оказалась Литва, где в среднем пьют по 12,3 литра спиртных напитков в год. Рейтинг опубликован Организацией экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце».

В первой тройке — Австрия и Франция. В этих странах потребляют по 11,8 и 11,7 литра алкоголя в год соответственно. Замкнули пятерку лидеров Чехия с показателем в 11,6 литра и Люксембург (11,3 литра).

Шестое место поделили две страны: жители Латвии и Ирландии в среднем пьют 11,2 литра спиртного. Россия заняла седьмую строку рейтинга вместе с Венгрией — в обоих государствах уровень потребления алкоголя на душу населения составил 11,1 литра.

Восьмое место досталось Германии, которая показала результат в 10,8 литра, а девятое — Португалии с 10,7 литра. Замкнула топ-10 Польша: в этой стране пьют около 10,6 литра спиртного в год.

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Представленный специалистами график показывает, что в России, как и в остальных рассматриваемых государствах, потребление алкоголя сократилось, по сравнению с 2007 годом.

В организации отметили, что самой «непьющей» страной оказалась Индонезия. Там на душу населения приходится всего 0,3 литра спиртного в год. В Турции это 1,4 литра, в Израиле — 2,6. Немногим дальше ушли Индия и Коста-Рика с показателями в 3,0 и 3,8 литра.