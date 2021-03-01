Россию включили в список «горячих точек» по ценам на продукты. В Кремле с этим не согласны

Кремль не согласен с докладом, в котором Россию отнесли к «горячим точкам» по росту цен на продукты. Так Дмитрий Песков ответил на публикацию Bloomberg.

По его словам, многие почувствовали уменьшение своих доходов. Это произошло не только с россиянами.

«Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, — вот с этим мы не согласны», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что тема продуктовых сертификатов, которые широко применяются в разных странах мира, обсуждается в экспертных кругах. Он заявил, что они не согласны с данной публикацией и в их распоряжении имеются другие данные. Выводы в данном исследовании, по его мнению, неверны.

Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать данные компании NielsenIQ о том, что более половины россиян почувствовали последствия пандемии на собственных доходах, а 70% граждан сокращают расходы, в том числе на еду.

Также его попросили высказаться по поводу отчета агентства Bloomberg, которое включило Россию в список «горячих точек», где она оказалась из-за роста цен на продукты. Пресс-секретаря президента спросили о методах борьбы с этой ситуацией, в частности, продуктовых сертификатах.

Среди возможных антикризисных мер Счетная палата рассматривает возможность использования продовольственных сертификатов. Это позволит оказывать помощь нуждающимся семьям.